Путин находится в иллюзиях 3 Виктор Каспрук

2.02.2024, 16:38

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Фото: Getty Images

Столкновение с реальностью неизбежно.

В последнее время Украина и коллективный Запад выбрали правильную стратегию – не озвучивать преждевременно информацию о новых поступлениях военной техники, оборудования и других необходимых компонентах, необходимых для успешного проведения масштабных операций в войне с российскими агрессорами. Это их напрягает и сбивает с толку. Ведь, когда враги не знают, что за новинки могут в любой момент внезапно появиться на полях боев, то планировать свои военные операции им становится труднее.

Путин продолжает находиться в вымышленном мире фантазий КГБ, в котором никто не имеет права ему противоречить, не соглашаться ли с ним. Российский диктатор всеми силами, используя мощную московскую пропаганду, хочет доказать всему миру, что Российская Федерация побеждает в российско-украинской войне. Впрочем, слова этого военного преступника ничего не значат, ведь раньше он неоднократно заявлял, что не будет вторгаться в Украину, а сосредоточение армий на границах России – это просто долговременные маневры. Хотя с самого начала цель Путина одна – прекращение существования украинского государства.

Он пытается убедить западную общественность в том, что украинского языка нет, а украинцы не имеют права на существование, потому что, мол, все они «нацисты». Причем этот мифический «нацизм» украинцев, в трактовке путинского режима, заключается в нежелании русифицироваться, отказываться от своего языка, культуры, национальных обычаев и традиций. Очевидно, что, используя подобные подходы, можно записать в нацисты также и все другие независимые государства, которые когда-то силой были включены в состав СССР.

Однако когда мы говорим о кагэбистском мире фантазий Путина, необходимо вспомнить о том мифотворчестве, на котором 25 лет держится его тоталитарный режим. Когда Москва начинала войну 24 февраля 2022 года, мало кто из окружения российского диктатора мог тогда подумать о том, какой вред Кремлю способна принести демифологизация криминально-олигархической власти. Власти, которые государственная пропаганда наделила несуществующей силой оружия и вымышленным могуществом.

За почти два года российско-украинской войны ВСУ удалось разрушить мифы о «второй армии мира», о российских баллистических ракетах, «которые не сможет сбить ПВО», о «героичности» московских солдат. Большинство из которых решили поучаствовать во вторжении в Украину, надеясь заработать себе денег на крови украинцев.

Вопрос в том, каковы будут следующие мифы, которые разрушит украинская армия? Что Российская Федерация выиграет войну? Что экономику России не рушат санкции? Что Московия может стать самодостаточным государством, не требующим участия во всемирной глобальной экономической кооперации? Что самоизоляция пойдет россиянам только на пользу? Что их страна – это отдельная от других самобытная модель цивилизации? Которая только выигрывает от расторжения связей с Западом, который не способен понять, по какой отдельной траектории развития движется Россия.

Мифотворчество как разновидность кремлевской пропаганды

По сути, мифотворчество в российской интерпретации стало одной из разновидностей кремлевской пропаганды, которая выливается наружу в огромном количестве. Несмотря на свое технологическое отставание, Россия смогла привлечь для создания мира мифов и реализации политических фантазий узурпатора инструменты, которые невозможно было себе представить в былые времена. Речь идет о привлечении пропагандистских каналов и доступных средств массовой информации, включающих интернет, YouTube, социальные сети, блогеров, профессиональную журналистику, государственное телевидение и СМИ.

Модель современной мифологической российской пропаганды построена таким образом, что извращенная или совсем невероятная информация подается быстро, оперативно и многократно настойчиво повторяется. Это приводит к тому, что пропагандисты сами начинают верить в созданные ими мифы, и далее при разработке оперативных планов ведения войны в Украине эти мифы начинают действовать против тех, кто их создал.

Так, официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пытаясь убедить всех в силе и доблести российской армии, постоянно озвучивает не только полностью недостоверную информацию, но и придумывает несуществующие победы.

Этот «боевой генерал» телевизионных информационных войск является наглядным примером русской мифологической дезинформации. Он по несколько раз в день появляется в телевизоре, чтобы донести обывателям в столице и глубинках, что путинские террористические войска якобы взяли и удерживают под своим контролем оккупированные украинские населенные пункты. Этот обласканный режимом военный преступник всю эту информационную ересь часто получает из администрации самого Путина. И если ему там напишут, что «россияне успешно наступают на Луне и почти полностью выгнали оттуда марсиан», то он, не задумываясь, озвучит и это.

Таким образом, происходит своеобразный информационный круговорот, когда придуманные в Кремле мифологемы через телевизор возвращаются к тем, кто их и создал. Путин, не любящий интернет, но полностью доверяющий телевизору, посмотрит вечером его, и уже к утру все информационные идиотизмы будет воспринимать как свою собственную программу действий.

Российские пропагандисты – это информационное оружие Москвы. Тотальное зомбирование и оглушение россиян Путиным и его преступным режимом стало возможным благодаря их преступной деятельности. К идеологическому фронту можно отнести не только Конашенкова, это и Скабеева, Соловьев, Симоньян, Киселев, Попов, Шейнин и Кеосаян. Все они публично призывали к геноциду украинского народа, и потому они так же виноваты в развязанной Россией войне с Украиной, как и Путин.

Формула украинофобии московцев – это мифическая идея мессианского превосходства россиян

Мифологизация и героизация пропагандистами кровавой захватнической войны в Украине помогает мобилизовать структуру власти России в поддержку этой войны. Пропаганда в московском исполнении стала одной из форм удержания путинским режимом своих позиций, становясь едва ли не эквивалентной экономической и военной силе. Искусное владение инструментами массового одурения и мифологизация российской военной силы путинскими пропагандистами помогают диктатору держать население Российской Федерации в повиновении, удерживая его пока от акций протестов, беспорядков и бунтов.

Террористическая армия Путина не способна победить украинцев в поле боя. Однако война – это не только физическое противостояние с вражескими войсками, это еще и политическое действие, направленное на подавление воли противника к сопротивлению. Именно поэтому из Москвы периодически запускается дезинформация, что Украина почти проиграла. Следовательно, нет никакого смысла ей помогать, потому что это, мол, безнадежно и только нерациональный расход ресурсов. Главной целью подобных мифологических выбросов является вызвать негативный резонанс у наших союзников и партнеров и убедить их в том, что Украина в безвыходной ситуации должна согласиться на все абсурдные требования Кремля.

Необходимо учитывать, что, начиная с периода после большевистского переворота 1917 года, российская пропагандистская машина имеет более чем столетний опыт формирования взглядов рядовых россиян. В советское время государство не только контролировало все СМИ, радио и телевидение, но и систему образования и сферу культуры, чтобы осуществлять тотальный контроль над обществом и побуждать население «гордиться» авторитетом и силой СССР.

Именно с этого периода осталось доверие российского населения к тому, что ему скажут с телевизора. Начиная от телевизионных сеансов «массового оздоровления» Кашпировского до телевизионных выступлений Путина, который зомбирует россиян тем, что война с Украиной в интересах всего народа. Поскольку вернуть России прежний статус сверхдержавы и влияние на решение глобальных мировых проблем.

Таким образом, пропаганда мифотворения привязывает объекты своего применения к эмоционально заряженным символам и использует их, чтобы заразить россиян чувством имперского превосходства над другими народами. Отсюда и желание противопоставить так называемый «русский мир» западной цивилизации.

Путин действует в слаженном тандеме со своими штатными пропагандистами. И в своих речах пытается убедить внутреннюю и внешнюю аудитории в том, что, реализуя геноцидную политику в Украине, Российская Федерация действует исключительно в рамках международного права, в то время как лицемерный Запад занимается «давлением», «шантажом» и «обманом».

В фундамент путинских антиукраинских мифов заложено то, что якобы русские и украинцы являются одним народом, что украинского языка не существует, потому что это просто обезображен русский язык, и что Московия не колонизировала Украину, а просто она всегда была и остается составной частью исторической России. Фальсификации московской истории уже более 300 лет. И потому неудивительно, что начиная от первых царей Романовых, генсеков коммунистической партии и до новейшей фальсификации истории Путиным цель россиян остается всегда неизменной – любой ценой уничтожить украинскую национальную идентичность.

Формула украинофобии московцев очень проста – это мифическая идея мессианского превосходства россиян, их культуры и исторической миссии. А российский имперский шовинизм – не что иное, как расизм умноженный на фашизм. В этом контексте единственное, что устраивает Путина и его делителей, это уничтожение украинского народа и его страны.

Война России с Украиной, кроме всего прочего, идет и за историческое наследие Украины-Руси, которое Путин пытается присвоить, уничтожив украинскую государственность. Российская Федерация претендует на Украину, чтобы подтвердить свой фальшивый аргумент о том, что Россия является большим государством, существовавшим тысячелетием. Без Украины Россия не может претендовать на «тысячелетнюю историю», потому что Киев уже существовал много веков до того, как среди болот и лесов появилось небольшое поселение под названием Москва.

Москва грубо и жестоко силой хочет захватить то, что ей не принадлежит. Но последние годы полностью разбит миф, построенный на ложном представлении о силе и могуществе России. Все остальные имперские мифы, один за другим, тоже начинают развеиваться. И это объективная реальность, от которой Путину никуда не деться.

Виктор Каспрук, блог