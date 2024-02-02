Российской экономике предрекли новый «инфляционный шок» 2.02.2024, 16:57

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Рубль не устоит.

Пережив сильнейшую за восемь лет девальвацию рубля и резкое ускорение инфляции, российская экономика в наступившем году может столкнуться с новым шоком, предупреждает Альфа-банк.

Несмотря на экстренное повышение ставки ЦБ и жесткий валютный контроль, требующий от крупных компаний продавать на бирже почти всю экспортную выручку, властям не удастся удержать рубль на текущих уровнях, прогнозируют аналитики банка в своей «Инестиционной стратегии» на 2024 год, пишет The Moscow Times.

По их прогнозу, к концу года курс доллара вновь поднимется до отметки 100 рублей, которую пробивал минувшим летом. «Ключевым фактором для курса рубля должен стать поиск новых рынков сбыта» для российских товаров, поясняют в Альфа-банке: если это удастся сделать, увеличится приток валютной выручки.

Но пока с этим проблемы: по итогам прошлого года экспортные доходы российской экономики упали почти на 30%, до $422,7 млрд — самого низкого уровня с пандемии-2020. Это сулит «риски ослабления рубля», которые, в свою очередь, «создают угрозу новых инфляционных шоков», пишут аналитики Альфа-банка. Кроме того, отмечают они, в пользу ускорения инфляции говорят высокие инфляционные ожидания бизнеса, а также планы правительства еще больше нарастить расходы бюджета — на 13% относительно уровня 2023 года.

Согласно Росстату, инфляция в России стабилизируется: с середины ноября темпы роста потребительских цен держатся около 7,5% год к году, хотя до этого ускорялись шесть месяцев подряд. Курс доллара с пиковых значений октября — выше 102 рублей — также снизился более чем на 10%: в январе он опускался до 87,4 рубля, а в первые дни февраля вернулся к отметкам выше 90 рублей.

В прошлом году рубль потерял 26% к доллару, 28% к евро, 24% к китайскому юаню и вошел в топ-3 слабейших валют развивающихся стран: более сильное падение продемонстрировали лишь турецкая лира и аргентиский песо. Это породило «инфляционное цунами» в российской экономике, по прежнему критически зависимой от импорта: его объемы в прошлом году, по данным ЦБ, достигли довоенных $304,4 млрд.

По данным Bloomberg, власти планируют продлить экстренные меры поддержки валютного рынка, которые пока действуют до конца апреля. Крупнейших экспортеров могут бессрочно обязать зачислять на российские счета 80% выручки и продавать 90% этого объема на бирже.

Если отменить этот жесткий валютный контроль сейчас, рубль, скорее всего, не устоит, считает Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics: предложение валюты снова перестанет покрывать спрос.