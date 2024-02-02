Самое главное еще впереди Егор Чернов

2.02.2024, 17:07

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Ударами по НПЗ Украина уничтожает основу российской экономики.

Украина уничтожает основу российской экономики.

По данным Минэнерго РФ, из-за ударов украинских беспилотников по их НПЗ российский экспорт бензина упал на треть.

Это само по себе уже огромный удар по России. Но есть и не менее важные последствия сокращения переработки нефти в России.

Суть в том, что из-за ограниченных теперь мощностей НПЗ России либо придется сокращать свою нефтедобычу, поскольку нефть негде будет хранить, либо снижать на нее экспортные цены, чтобы увеличить объемы продаж.

И первое, и второе влечет существенный ущерб плюс к тем потерям, которые уже вызвало сокращение экспорта бензина.

И это было только начало, разведка боем. Самое главное еще впереди.

Егор Чернов, «Фейсбук»