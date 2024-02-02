Датская компания Novo Nordisk ушла из Беларуси 2.02.2024, 17:17

Что теперь с поставками инсулина на наш рынок?

В декабре прошлого года в Минске закрылось представительство самой дорогой фармацевтической компании Европы. Речь идет о датской Novo Nordisk, которая производит препараты от диабета. Office Life выяснил, что происходит с поставками продукции этой компании на наш рынок.

Завод компании Novo Nordisk продолжает работать в России, в Калужской области. Он занимается исключительно выпуском инсулина для внутреннего рынка.

В Беларуси было представительство датской компании, которое прекратило работу в декабре 2023 года. Представители Novo Nordisk подтвердили изданию, что физический офис компании в нашей стране действительно закрылся. При этом подчеркнули, что «по-прежнему продолжают поставки в Беларусь жизненно важных препаратов инсулина».

По данным Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, на белорусский рынок поступает инсулин от Novo Nordisk преимущественно датского производства.

Напомним, человеком года по версии Financial Times стал глава датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен. Именно эта компания разработала препарат «Оземпик» с действующим веществом «семаглутид». Препарат для диабетиков «Оземпик» стал широко известен благодаря одному из его сопутствующих эффектов — снижению веса. На днях капитализация Novo Nordisk превысила 500 млрд долларов.