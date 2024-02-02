У Z-блогера сдали нервы после уничтожения «Ивановца» 2 2.02.2024, 17:25

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Он потребовал расправы над российскими генералами.

Уничтожение украинцами еще одного корабля Черноморского флота РФ (ЧФ) вызвало истерическую реакцию российских Z-патриотов. Не стал исключением и «военкор» Максим Калашников, который завуалированно начал требовать расправы над военным командованием России.

Внимание на плач Калашникова обратил украинский журналист Денис Казанский.

Z-блогер Калашников опубликовал очередной видеоблог, в котором возмущался огромными потерями ЧФ после инцидента с ракетным катером «Ивановец». Припомнил он крейсер «Москва», большие десантные корабли, подлодку и другие корабли ВМФ РФ, которые Силы обороны Украины последние 2 года методично выбивают.

«К сожалению, не очень хорошие сообщения идут. Наш Черноморский флот выбивается! Элементарно выбивается! Мы потеряли еще один корабль Черноморского флота — ракетный катер «Ивановец», нашу гордость… Даже если абстрагироваться от «Ивановца».

Крейсер «Москва», подлодка, три больших десантных корабля, просто набор легких сил вокруг Змеиного, которые были поражены… А не слишком ли много?» — возмущался Калашников.

Он обвинил в случившемся военное руководство России, которое не сумело предотвратить эти удары и требует расстрелов генералов, как в сталинские времена.

«Честно, я бы на месте верховного главнокомандующего поинтересовался, а что вообще происходит на Черноморском флоте. Это что такое? Я смотрю на это, и мне хочется быть Берией. Где охрана водного района? Где действия по пресечению действий этих робокатеров и их организаторов?» — вопрошал Z-блогер.

Он также отметил высокий профессионализм разведки Украины, потопившей «Ивановец», отметив, что армии РФ «нужно поучиться».