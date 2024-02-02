Думал, было касание»: лихой маневр водителя Mercedes в Минске попал на видео 1 2.02.2024, 17:33

Место действия — трасса P28.

Этот маневр мог закончиться мелкой, а возможно, и не очень мелкой аварией, но, к счастью, все обошлось легким испугом. Место действия — трасса P28 около жилого квартала «Пирс». Время и дата выставлены верно.

По всей видимости, водитель Mercedes настолько спешил, что решил не дожидаться, когда грузовое авто уступит второй ряд, — и протиснулся между двумя машинами. Как минимум для автора ролика это стало неожиданностью.

— Заметил достаточно поздно его. Грузовое авто закрывало приближение данного авто, — рассказал автор видео Onlíner. — Сигналил, потому что был в замешательстве от ситуации и возмущен.

Подумал, что было касание, так как по кузову почувствовал удары, наверное, грязь с дороги попала. Остановился посмотреть, все ли в порядке. Был уверен, что зеркалу досталось, но все обошлось.

Позже на проспекте Победителей я остановился и подошел к ГАИ. Объяснил ситуацию, спросил, как и где написать заявление на создание аварийной ситуации, но сотрудники ГАИ сказали, что только нервы себе испорчу еще больше, и посоветовали вспомнить «правило ДДД (дай дорогу дураку)».