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Cпикер Воздушных сил ВСУ: Самолеты РФ взорвали вместе с оккупантами

  • 2.02.2024, 17:42
Cпикер Воздушных сил ВСУ: Самолеты РФ взорвали вместе с оккупантами

Юрий Игнат рассказал о деталях удара по аэродрому Бельбек.

Cпикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности удара по аэродрому Бельбек в захваченном РФ Крыму.

Как сообщил он в эфире телемарафона, Силы обороны Украины во время атаки поразили по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.

Представитель Командования Воздушных сил говорит, что лучшее подтверждение – это спутниковые снимки, на которых показаны места ударов по оккупантам.

«Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен», – добавил Игнат.

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