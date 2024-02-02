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Польские пограничники показали, как мигранты с белорусской стороны ищут способы перехода границы

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  • 2.02.2024, 17:51
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Польские пограничники показали, как мигранты с белорусской стороны ищут способы перехода границы
Фото: @MON_GOV_PL

Видеофакт.

Пограничная служба Польши опубликовала 2 февраля видео с польско-белорусской границы, на котором видно, как группа мигрантов быстро перемещается вдоль пограничного забора с белорусской стороны. При этом незаконных переходов границы польские пограничники не фиксируют уже в течение нескольких дней.

«Несмотря на то, что в течение нескольких дней мы не фиксировали попыток нелегального проникновения на территорию Польши, мы по-прежнему наблюдаем группы мигрантов, движущихся с белорусской стороны вдоль границы нашей страны», – сообщает Подляский отдел пограничной службы Польши.

Людей, которые перемещались вдоль польской границы, ища способы ее перейти, видели вчера на пограничной заставе в Беловеже. Как утверждают польские пограничники, мигранты появляются около границы ежедневно. Ситуацию помогает контролировать электронное заграждение, благодаря которому пограничная охрана отслеживает перемещения с белорусской стороны.

Отметим, что с начала 2024 года в Польшу со стороны Беларуси пытались незаконно попасть 88 человек. Между тем, в январе 2023 года было зафиксировано 1400 попыток нелегального перехода границы.

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