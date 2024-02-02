Украинский телеведущий в прямом эфире заявил, что уходит на фронт 11 2.02.2024, 17:57

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Ему пришла повестка.

Украинский телеведущий Орест Дрималовский заявил, что будет защищать Украину в рядах Вооруженных сил. По его словам, к получению повестки он был морально готов.

Об этом пишет «Факты ICTV».

О своем решении ведущий сообщил 2 января в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

Как признался Орест, как только ему пришла повестка - он сразу поехал во Львов, где стоит на учете, и прошел все этапы перед мобилизацией.

«Я не представляю своей жизни в эмиграции. Хочу работать в Украине, хочу здесь создать семью и строить собственное дело, хочу, чтобы здесь жили мои будущие дети. Чтобы это все было - нужно сохранить государство», - подчеркнул журналист.

«Чтобы сохранить государство - нужно пойти в армию, когда государство в этом нуждается. Логика максимально проста», - продолжил он.