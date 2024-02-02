РФ ударила по центру Херсона: разрушены дома, есть пострадавшие 2.02.2024, 18:07

1,896

Среди пострадавших - пенсионерка и 17-летний парень.

В результате вражеского авиаудара по центру Херсона пострадали два человека, повреждены несколько жилых зданий. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, обнародовав видео первых минут после авианалета, пишет «Униан».

- Оккупанты ударили в жилую застройку в центральной части города. Частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома, - рассказал он.

По его данным, пока известно о двух пострадавших. 73-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший - 17-летний парень. Его тоже госпитализировали.

По информации Офиса генерального прокурора Украины, днем 2 февраля военные РФ атаковали город Херсон и Бериславский район области. Предварительно, по Херсону авиаудар нанесен с СУ-34. Данные уточняются, на месте работают соответствующие службы.

В Бериславе враг атаковал мирное население дронами. Из-за сброса взрывчатки пострадал местный житель, он доставлен в больницу. Также в селе Ингулец из-за обстрела травмированы 59-летняя женщина и 37-летний мужчина.