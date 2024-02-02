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В Таиланде похитили белорусскую семейную пару

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  • 2.02.2024, 18:11
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В Таиланде похитили белорусскую семейную пару

Их заставили перевести более $900 тысяч на криптокошелек.

В Таиланде похитили белорусскую семейную пару. Их заставили перевести более $900 тысяч на криптокошелек

Как сообщает издание Bangkok Post, в похищении и вымогательстве обвиняют пятерых граждан России — все задержаны.

Как пишет местная пресса, все произошло в понедельник в районе Муанг на острове Пхукет. Поздним вечером пара на мотоцикле возвращалась домой из магазина, как на одном из перекрестков их подрезал фургон Hyundai. Из авто вышли трое мужчин и затолкали супругов в салон. На головы похищенных надели полиэтиленовые пакеты и стали требовать перечислить на электронный кошелек солидную сумму денег. «Мужчину били кулаком, чтобы заставить передать криптовалюту», — утверждают журналисты.

После того как злоумышленники получили деньги, пару отпустили. Белорусы сразу же обратились в полицию. Силовикам оперативно удалось задержать всех пятерых подозреваемых: двое пытались покинуть страну, еще одного мужчину полиция застала в массажном салоне. Всем предъявлено обвинение в грабеже и вымогательстве.

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