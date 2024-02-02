В Таиланде похитили белорусскую семейную пару8
- 2.02.2024, 18:11
- 8,098
Их заставили перевести более $900 тысяч на криптокошелек.
В Таиланде похитили белорусскую семейную пару. Их заставили перевести более $900 тысяч на криптокошелек
Как сообщает издание Bangkok Post, в похищении и вымогательстве обвиняют пятерых граждан России — все задержаны.
Как пишет местная пресса, все произошло в понедельник в районе Муанг на острове Пхукет. Поздним вечером пара на мотоцикле возвращалась домой из магазина, как на одном из перекрестков их подрезал фургон Hyundai. Из авто вышли трое мужчин и затолкали супругов в салон. На головы похищенных надели полиэтиленовые пакеты и стали требовать перечислить на электронный кошелек солидную сумму денег. «Мужчину били кулаком, чтобы заставить передать криптовалюту», — утверждают журналисты.
После того как злоумышленники получили деньги, пару отпустили. Белорусы сразу же обратились в полицию. Силовикам оперативно удалось задержать всех пятерых подозреваемых: двое пытались покинуть страну, еще одного мужчину полиция застала в массажном салоне. Всем предъявлено обвинение в грабеже и вымогательстве.