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Белорусы стали больше ходить по болотам

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  • 2.02.2024, 18:17
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Белорусы стали больше ходить по болотам

В стране выросла заинтересованность экотуризмом.

Белорусы в последнее время стали больше интересоваться экологическим туризмом, отметил директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня» Иван Борок на пресс-конференции в пятницу. Например, на «Ельне» наблюдается «за последние 3-4 года всплеск посещений как организованными группами, так и обычными туристами», сообщает Smartpress.

Однако Иван Борок отмечает, что это имеет и негативные последствия для таких экосистем. Несмотря на то, что около 90% посетителей локализованы на экотропе, специально оборудованной деревянными настилами, в последний год появилось много посетителей, которые ходят прямо по болоту.

«Их привлекают в центре болота так называемые сухие острова с выходом на берега озер. Если проходит много человек по одной тропе, то после них остается буквально будущее русло ручья, которое весной будет сильно дренировать болото», — рассказал специалист.

По его словам, на законном основании посещать болота запретить нельзя, но неорганизованные туристы могут в некоторых местах уничтожать экосистему.

Глава заказника также рассказал, что в этом году планируется оборудовать основные пункты входа на болота видеонаблюдением, чтобы понять, сколько именно человек их посещают.

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