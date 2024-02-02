США обвиняют белоруса в отмывании денег 1 2.02.2024, 18:33

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Его арестовали в Латвии.

В США гражданина Беларуси и Кипра обвиняют в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по оказанию финансовых услуг.

Обвиняемый – 42-летний Александр Клименко. США считают, что с 2011 по 2017 год он вместе с россиянином Александром Винником контролировал рухнувшую криптобиржу BTC-e. «Клименко также, предположительно, контролировал Soft-FX, компанию, предоставляющую технологические услуги, и финансовую компанию FX Open», – говорится в пресс-релизе Минюста США.

В обвинительном заключении утверждается, что компания BTC-e занималась киберпреступностью и отмыванием денег, позволяя своим пользователем торговать биткоинами «с высоким уровнем анонимности», а также развивала клиентскую базу, «в значительной степени зависящую от преступной деятельности».

Александра Клименко арестовали в Латвии 21 декабря 2023 года и выдали США. Он находится под стражей. Клименко грозит до 25 лет лишения свободы.