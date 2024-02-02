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Лукашисты нашли «политику» даже в расписании автобусов

  • 2.02.2024, 18:47
  • 2,750
Лукашисты нашли «политику» даже в расписании автобусов

Маразм зашкаливает.

Суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистскими» чат проекта «Транспорт BY» и канал, где публикуются изменения в расписании местных автобусов. Об этом сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна».

Волонтеры отмечают, что «экстремистскими материалами» признан ряд транспортных телеграм-каналов, часть из которых находится в ведении государственных или смежных структур.

Под запрет попали:

«Транспорт BY» (проект IBA Group с расписаниями и маршрутами автобусов по всей Беларуси, у него более 500 000 скачиваний в Google Play);

«Общественный транспорт Гомеля» (чат любителей общественного транспорта Гомеля);

«Гомельский транспорт» (там публиковалась информация обо всех изменениях в работе общественного транспорта Гомеля).

По данным правозащитников, во всех этих чатах и каналах публиковалась информация только о транспорте. Политические темы там не обсуждались.

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