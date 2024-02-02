Путин признал, что российские войска имеют на фронте проблемы 2.02.2024, 18:55

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Из-за украинских БПЛА.

Путин на встрече в Туле с участниками форума «Все для победы!» сообщил, что обсуждал с руководством Генштаба Вооруженных сил России ситуацию на одном из участков фронта в Украине. По его словам, там возникли сложности из-за применения украинцами беспилотников.

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — отметил Путин.

На каком именно направлении и участке фронта возникла проблема из-за беспилотников, он не уточнил.