закрыть
2 февраля 2024, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин признал, что российские войска имеют на фронте проблемы

  • 2.02.2024, 18:55
  • 1,328
Путин признал, что российские войска имеют на фронте проблемы

Из-за украинских БПЛА.

Путин на встрече в Туле с участниками форума «Все для победы!» сообщил, что обсуждал с руководством Генштаба Вооруженных сил России ситуацию на одном из участков фронта в Украине. По его словам, там возникли сложности из-за применения украинцами беспилотников.

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — отметил Путин.

На каком именно направлении и участке фронта возникла проблема из-за беспилотников, он не уточнил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса