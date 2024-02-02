Глава МИД Канады: Мы продолжим поддерживать белорусов 2.02.2024, 19:13

Оттава будет оказывать максимальное давление на режим Лукашенко.

Канада продолжит поддерживать белорусов и оказывать давление на режим Лукашенко. Об этом в интервью «Еврорадио» заявила министр иностранных дел этой страны Мелани Жоли.

«Конечно, мы будем [продолжать поддерживать Беларусь]. Такой вопрос даже не стоит. Из-за того, что события 2020 года были почти четыре года назад, мы не должны переставать поддерживать демократические устремления белорусского народа», — сказала госпожа Жоли.

Она добавила, что официальная Оттава будет «оказывать максимальное давление на режим Лукашенко, мы будем также поддерживать правозащитников и политических заключенных, потому что это то, что отстаивает Канада».