Получивших гражданство России мигрантов предложили призывать в армию до 50 лет 2.02.2024, 19:15

Сейчас максимальный порог составляет 30 лет.

В Госдуме рассмотрят возможность повышения призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством. Военкоматам хотят разрешить «охотиться» на натурализованных мигрантов до достижения ими 50 лет. Сейчас максимальный порог составляет 30 лет.

Авторы законопроекта: первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев, зампред комитета по делам СНГ Александр Бородай и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

По их словам, уроженцы иностранных государств часто «намеренно дожидаются» достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство России, а те, у кого уже есть паспорт РФ, «уклоняются от постановки на воинский учет» тоже с целью потянуть время.

К такому выводу депутаты пришли, изучив информацию о полицейских рейдах. Они обратили внимание на прошлогодний случай в Санкт-Петербурге, когда после облавы на мигрантов в военкоматы для постановки на учет привезли порядка 100 человек. «Это немыслимые цифры», — считают авторы инициативы.

В пояснительной записке парламентарии также приводят данные МВД РФ, согласно которым за январь–октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысяч иностранных граждан — преимущественно это выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

Авторы поправок подчеркивают, что каждый россиянин независимо от способа приобретения гражданства обязан «в необходимых случаях встать на защиту государства», и «наибольшую актуальность данный вопрос приобрел в условиях проведения специальной военной операции» в Украине.

В июле прошлого года Журавлев уже предлагал повысить призывной возраст в стране, но тогда речь шла обо всех россиянах. По его мнению, война в Украине показала, что верхнюю планку вполне можно ограничить 50 годами. «Держат же сейчас оборону на фронте те, кому „далеко за“ — и неплохо, надо сказать, справляются», — говорил Журавлев.

До этого он предлагал увеличить срок срочной службы, чтобы повысить профессионализм военных. Депутат также подчеркивал, что мужчины не должны идти в армию в целях получения материальных благ и льгот от государства, поскольку из людей, подписывающих контракт «ради жилплощади», не получится защитников родины. Сам Журавлев не служил ни в советской, ни в российской армии.