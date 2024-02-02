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Главный синоптик планеты сделал свой прогноз

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  • 2.02.2024, 19:32
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Главный синоптик планеты сделал свой прогноз

Сурок Фил предсказал раннюю весну.

Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал раннее наступление весны в этом году. Об этом сообщает USA Today.

Утром пятикилограммовый Фил был извлечен из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

Прогноз обнародовал представитель «Клуба сурка». «Нас ожидает ранняя весна», — зачитал он прогноз от лица Фила перед несколькими десятками тысяч человек, которые специально собрались ради этой церемонии.

Это уже 138-й прогноз сурка, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз. Прогнозы Фила не отличаются высокой точностью: согласно Stormfax Weather Almanac, они оправдались лишь в 39 процентах случаев.

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