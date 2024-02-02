Бойцы ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90 1 2.02.2024, 19:39

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Видеофакт.

Украинские воины из 63-й ОМБР уничтожили новейший российский танк Т-90, въехавший на минное поле и подорвавшийся.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов добили вражескую бронемашину во время эвакуации с поля боя.

«Танк Т-90 – не частый гость в наших краях. Поэтому 63-я бригада встретила его особенно гостеприимно: сначала подорвала на мине, а затем добила дроном во время эвакуации», - пишут бойцы в комментарии к виде

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