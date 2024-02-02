Лукашенко задним числом установил тарифы на ЖКУ на 2024 год 4 2.02.2024, 19:49

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ЖКУ подорожают в два этапа.

Александр Лукашенко подписал указ № 41, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как и анонсировалось, ЖКУ в 2024 году подорожают в два этапа.

Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2024 году на половину базовой величины — это 20 рублей. Но в отдельных квартирах рост может быть заметнее.

Повышение тарифов будет произведено в два этапа: с 1 января — на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения (на 10,35 рубля) и с 1 июня — на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения (на 9,65 рубля).

«Соответственно платежи для населения (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру) в отопительный период составят примерно 173,15 рубля в месяц, в летний — 132,86 рубля», — уточняет пресс-служба Лукашенко.

По расчетам МАРТ, в 2024 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 4,1%, семьи из двух пенсионеров — 9,1%.

Как правило, в Беларуси тарифы на ЖКУ на предстоящий год озвучивают в конце нынешнего. Однако в декабре 2023-го чиновники этого не сделали.