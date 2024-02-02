Мадридский «Реал» официально подписал еще одного голкипера из Украины 2.02.2024, 19:53

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Илья Волошин

Илья Волошин заключил соглашение до 2026 года с испанским грандом.

Украинский вратарь Илья Волошин заключил соглашение до 2026 года с мадридским «Реалом».

О подписании Волошина, который, вероятно, сначало будет играть в юношеской команде «сливочных», объявило агентство RGFootball, представляющее футболиста.

Воспитанник днепровского футбола Волошин выступает в Испании с сентября 2022 года. В местном чемпионате он играл за «Новелду» и юношескую команду «Райо Махадаонды» в третьем дивизионе Испании. За последний клуб в текущем сезоне Илья провел 11 игр, в восьми встречах сыграл на ноль.

Отметим, что за «Реал» нынче часто играет в основном составе украинец Андрей Лунин.