Мадридский «Реал» официально подписал еще одного голкипера из Украины
- 2.02.2024, 19:53
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Илья Волошин заключил соглашение до 2026 года с испанским грандом.
Украинский вратарь Илья Волошин заключил соглашение до 2026 года с мадридским «Реалом».
О подписании Волошина, который, вероятно, сначало будет играть в юношеской команде «сливочных», объявило агентство RGFootball, представляющее футболиста.
Illia Voloshyn 🧤🇺🇦 @realmadrid 2.026 ✍🏼🤍#RGtalents ⚽️ pic.twitter.com/mTW88AZO6D— ℝ𝔾𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 (@rgfootball_web) February 2, 2024
Воспитанник днепровского футбола Волошин выступает в Испании с сентября 2022 года. В местном чемпионате он играл за «Новелду» и юношескую команду «Райо Махадаонды» в третьем дивизионе Испании. За последний клуб в текущем сезоне Илья провел 11 игр, в восьми встречах сыграл на ноль.
Отметим, что за «Реал» нынче часто играет в основном составе украинец Андрей Лунин.