«Понятно, куда хочу инвестировать энергию» 2.02.2024, 20:17

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Наталья Херше

Стало известно, чем сейчас занимается бывшая политзаключенная Наталья Херше.

Бывшая политзаключенная белоруска, гражданка Швейцарии Наталья Херше дала интервью проекту Kyky, в котором рассказала, чем сейчас, спустя почти два года после освобождения, занимается. Оказывается, ее прежнее хобби вскоре должно стать профессией.

До заключения Наталья Херше работала менеджером по контролю качества на предприятии в одном из швейцарских концернов. После освобождения и возвращения в Швейцарию на той же должности работать не имела моральных сил, но устроилась в том же концерне на другую должность. Однако поработала там только восемь месяцев, а после эту ставку не утвердили. Впрочем, она не слишком расстроилась, так как самой хотелось заняться чем-то новым.

«Сейчас все свободное время я отдаю рисованию. Давно хотела пойти в дом престарелых, чтобы писать портреты постояльцев. Летом наконец сделала это — мне даже сразу предложили сделать вернисаж. Его провели прямо в доме престарелых.

К этому решению я шла долго. Если опираться на разум, то нужно иметь какую-то работу с регулярным доходом, — через эту установку я всегда и определяла свое будущее. На этот раз решила: буду заниматься тем, что приносит радость мне и людям», — говорит Наталья.

Раньше рисование для нее было хобби. Фотографировала коллег по работе, писала их портреты. Пыталась продолжать это и за решеткой, но там не всегда были для этого условия, хотя несколько портретов заключенных женщин написать и даже передать на свободу удалось.

Теперь же «точно могу сказать, что рисование — моя будущая профессия. Уже почти готов мой сайт, где будет список услуг, которые я предлагаю как художник. Можно будет, например, заказать портрет либо попросить написать его с натуры в режиме реального времени.

Еще могу быть полезной на судебных процессах. В Швейцарии их нельзя снимать или фотографировать, поэтому интересные для общественности процессы визуализируют художники. Вариантов много — главное, что я определилась и поняла, куда хочу инвестировать энергию».

Напомним, что уроженка Орши Наталья Херше летом 2020 года приехала из Швейцарии на родину и приняла участие в послевыборных протестах. За то, что во время задержания попыталась сорвать с силовика балаклаву, ее осудили на 2,5 года заключения. Отбыть пришлось 17 месяцев, при этом постоянно за решеткой Херше вела себя очень мужественно и принципиально. Освободить ее удалось в феврале 2022 года благодаря усилиям швейцарских дипломатов.