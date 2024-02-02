Контрсанкции Лукашенко ударят по белорусам 2.02.2024, 20:18

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Подорожает парфюмерно-косметическая продукция.

С 13 февраля в Беларуси введут повышенные ставки пошлин на некоторую парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом предупреждает Государственный таможенный комитет. Это изменение может отразиться на стоимости некоторой импортной продукции для покупателей.

Под повышенную пошлину подпадут шампуни, средства для волос прочие, средства для чистки зубов из США, Канады, Австралийского Союза, Новой Зеландии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«По 30 июня 2024 года включительно ставка будет составлять 35% от таможенной стоимости», — уточняют в ГТК.

Напомним, повышение пошлин предусмотрено специальным указом Александра Лукашенко. «Указ направлен на защиту экономических интересов Беларуси и создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в ЕАЭС», — пояснили ранее в пресс-службе политика.

Повышение пошлин, скорее всего, скажется на розничных ценах этих товаров, они могут вырасти.