Мигранты начали совершать кражи и поджоги на границе Беларуси

Мигранты начали совершать кражи и поджоги на границе Беларуси2
- 2.02.2024, 20:38
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В страну мигрантов завезли лукашисты.
Мигранты совершают кражи и поджоги в приграничных населенных пунктах, сообщает Сморгонская пограничная группа.
По данным пограничников, участились случаи появления вблизи государственной границы Беларуси граждан афро-азиатского и Кавказского региона, Ближнего Востока, которые хотят попасть в одну из стран ЕС.
«Кроме того, данные граждане совершают кражи и поджоги в приграничных населенных пунктах. В связи с эти Сморгонская пограничная группа призывает жителей региона быть максимально бдительными и сообщать о нахождении неизвестных лиц в пограничной зоне», — говорится в сообщении.
Пограничники также просят сообщать и о такси, о машинах с номерами других регионов, либо иностранными номерами.