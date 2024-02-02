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Мигранты начали совершать кражи и поджоги на границе Беларуси

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  • 2.02.2024, 20:38
  • 1,558
Мигранты начали совершать кражи и поджоги на границе Беларуси

В страну мигрантов завезли лукашисты.

Мигранты совершают кражи и поджоги в приграничных населенных пунктах, сообщает Сморгонская пограничная группа.

По данным пограничников, участились случаи появления вблизи государственной границы Беларуси граждан афро-азиатского и Кавказского региона, Ближнего Востока, которые хотят попасть в одну из стран ЕС.

«Кроме того, данные граждане совершают кражи и поджоги в приграничных населенных пунктах. В связи с эти Сморгонская пограничная группа призывает жителей региона быть максимально бдительными и сообщать о нахождении неизвестных лиц в пограничной зоне», — говорится в сообщении.

Пограничники также просят сообщать и о такси, о машинах с номерами других регионов, либо иностранными номерами.

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