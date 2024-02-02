Больше четверти европейской территории РФ оказалось в зоне поражения украинских дронов 2 2.02.2024, 20:41

Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль оказались под угрозой.

Более миллиона квадратных километров территории России в настоящее время находится в зоне, уязвимой для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, говорится в исследовании «Верстки». Эта территория увеличилась по сравнению с сентябрем 2023 года, когда она составляла менее 700 тысяч квадратных километров, и теперь занимает более четверти европейской части России.

В числе городов, которые оказались под угрозой, значатся такие крупные населенные пункты, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.

В конце сентября 2023 года дрон-камикадзе впервые достиг города Сочи, проникнув в резервуар с топливом на базе «Роснефти». Этот инцидент послужил отправной точкой для серии атак на различные объекты в пределах Российской Федерации.

Беспилотники также продемонстрировали свою способность преодолевать границы, достигая городов в центре России. В ночь на 18 января один из них добрался до Санкт-Петербурга, а в ночь на 31 января другой упал на территории завода «Невский мазут». Это событие сделало Санкт-Петербург шестым городом-миллионником, попавшим в зону поражения. Удачные атаки беспилотников на объекты нефтепереработки привели к тому, что экспорт бензина в январе упал на 37%, а дизеля — на 23% (Минэнерго РФ и объяснило это «внеплановыми ремонтами» на НПЗ и потребностями внутреннего рынка).

В зоне поражения оказались города, удаленные от границы с Украиной на сотни километров. Например, 31 января беспилотники добрались до города Кстово в Нижегородской области, который находится примерно в 800 километрах от ближайшей точки на неоккупированной территории Украины.