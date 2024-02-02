Зеленский провел заседание ставки

Зеленский провел заседание ставки1
- 2.02.2024, 20:55
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Обсудили пять вопросов, Залужный докладывал про Авдеевку.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
«Провел заседание ставки. Сегодня пять вопросов. Первое – украинское производство дронов. План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его исполнение», – написал глава государства.
Доклады по этой теме, по словам Зеленского, делали вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Украины Рустем Умеров.
«В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Благодарю каждую украинскую компанию, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает», – написал глава государства.
Второй вопрос – снаряды. Производство и импорт. Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад – министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах.
Третье – ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка – особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Cырский.
Благодарю всех украинских воинов, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше сил.
Четвертое – фортификации.
Наращивание фортификационных сооружений.
Доклад Премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен.
И пятый вопрос на Ставке – энергетика.
Восстановление после русских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.
Подробные доклады. Правительство – Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании – Чернышев, Кудрицкий.
Проходим этот отопительный сезон стабильно.
Благодарю всех наших работников энергетической отрасли и каждого воина, защищающего от российских ракет и дронов», - сообщил Зеленский.