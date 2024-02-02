Зеленский провел заседание ставки 1 2.02.2024, 20:55

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Владимир Зеленский

Обсудили пять вопросов, Залужный докладывал про Авдеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Провел заседание ставки. Сегодня пять вопросов. Первое – украинское производство дронов. План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его исполнение», – написал глава государства.

Доклады по этой теме, по словам Зеленского, делали вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Украины Рустем Умеров.

«В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. Благодарю каждую украинскую компанию, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает», – написал глава государства.

Второй вопрос – снаряды. Производство и импорт. Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад – министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах.

Третье – ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка – особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Cырский.

Благодарю всех украинских воинов, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше сил.

Четвертое – фортификации.

Наращивание фортификационных сооружений.

Доклад Премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен.

И пятый вопрос на Ставке – энергетика.

Восстановление после русских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.

Подробные доклады. Правительство – Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании – Чернышев, Кудрицкий.

Проходим этот отопительный сезон стабильно.

Благодарю всех наших работников энергетической отрасли и каждого воина, защищающего от российских ракет и дронов», - сообщил Зеленский.