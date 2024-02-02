Выставку к юбилею Быкова сворачивают через 10 дней после открытия 5 2.02.2024, 21:11

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Василь Быков

Экспозицию к 100-летию народного писателя планировали показывать до 5 мая.

Экспозицию к 100-летию народного писателя планировали показывать в Государственном музее истории белорусской литературы до 5 мая, но передумали. Она продержалась только 10 дней.

Свернут ее 5 февраля. Об этом стало известно читателю «Нашай Нівы», который звонил в музей узнать о времени работы выставки.

«Сами думали, что будет дольше, но так вышло», — объяснили ему, не называя причин для досрочного закрытия выставки.

Временную экспозицию «Жыццё праз абрысы і лініі», приуроченную к 100-летию со дня рождения Василя Быкова, открыли 25 января.

Особенность выставки в том, что она имеет не только документально-литературную составляющую, но и открывает писателя как художника.

Среди артефактов, например, нарисованная схема подключения стационарного компьютера — какими проводами подключаются монитор, принтер, клавиатура и другие устройства.

В экспозиции представлено более 70 графических и живописных работ Василя Быкова. Это его зарисовки пейзажей, домов, подворий со времен детства, а также воспоминания о войне, случаи из жизни, самоироничные наброски, освоение автомобильного дела, строительство дачи в Ждановичах.

В книге воспоминаний «Доўгая дарога дадому» Василь Быков писал: «Изобразительное искусство вошло в мою душу из рисунков, книжных иллюстраций. Особенно восхищали гравюры в старых книгах Жюля Верна и других».

Василь Быков родился 19 июня 1924 года. По окончании 8 классов Кублицкой средней школы будущий писатель поступил в Витебское художественное училище. Однако осенью 1940 года из-за нехватки денег и отмены государственных стипендий бросил обучение.

После войны и демобилизации в 1947-м Быков приехал в Минск, где снова планировал поступить в художественное училище. Но в итоге попал в Гродно, где некоторое время работал в художественных мастерских.

Василь Быков говорил о режиме Лукашенко, что «страной управляет хунта». До сих пор Быков воспринимается лукашенковцами как чужеродный. Белорусы же считают Быкова совестью нации. На его похороны в 2003 году пришли тысячи соотечественников.