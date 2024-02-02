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В минском метро обновят некоторые станции

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  • 2.02.2024, 21:20
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В минском метро обновят некоторые станции

Какие.

В Минском метрополитене в 2024 году обновят некоторые станции. Обновление станций проводится в канун 40-летия со дня пуска белорусского метро. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Различные ремонтные работы запланированы на станциях «Парк Челюскинцев», «Восток», «Московская», «Купаловская», «Тракторный завод», «Могилевская», «Октябрьская» и «Пушкинская». Их выполнят работники службы пути и тоннельных сооружений. Служба электроснабжения метрополитена также проводит переоснащение светового оборудования с применением новых технологий. В том числе будут использоваться светодиодные энергосберегающие источники света.

«Такие работы ведутся на станции „Парк Челюскинцев“ и в этом году планируются на „Немиге“, „Петровщине“, „Могилевской“ и „Первомайской“. При всех видах работ в обязательном порядке сохраняется внешний облик станций, который изначально воплощен проектировщиками и архитекторами», — рассказали в пресс-службе.

В метрополитене отметили, что недавно на станции «Парк Челюскинцев» была фрагментарно снята побелка на потолке до основания бетона. «Выполняются работы ночью, когда завершено движение поездов и снято напряжение с контактного рельса. Сделано это, чтобы не создавать никаких неудобств пассажирам. У работников службы пути и тоннельных сооружений есть считанные часы, чтобы собрать огромную конструкцию высотой около 8−10 м, взобраться на нее, провести трудоемкую работу по снятию побелки, затем вновь разобрать „леса“ и убрать их. Затем работники службы движения должны тщательно вымыть всю платформу, чтобы в 5.30 пассажиры пришли на чистую станцию», — отметили в столичной подземке.

Обновление станций проводится в канун 40-летия со дня пуска белорусского метро.

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