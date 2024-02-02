Economist: Байдена может спасти то же, что в свое время Клинтона 4 2.02.2024, 21:24

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Джо Байден

Похожая ситуация была в 1996 году.

Короткая «экономическая память» людей и реальный рост экономики в США вследствие оздоровления инвестиционного климата и активности федеральной резервной системы могут стать новым «черным лебедем» в очередной избирательной гонке президента в США, пишет Economist.

Есть исследования, показывающие связь между текущим экономическим положением и электоральными решениями на выборах президента в США. Они показывают – большинство граждан не очень хорошо помнят о состоянии экономики даже полгода или год назад и основывают свои решения на текущей экономической ситуации.

«Американцы голосуют так, как они чувствуют себя в этот момент и забывают или игнорируют то, что они испытывали в течение срока пребывания в должности действующего президента», - пишут обозреватели Economist, ссылаясь на исследования политологов Кристофер Эйчен (Christopher Achen) и Ларри Бартелс (Larry Bartels). Исследователи утверждают, что рост реального дохода большой массы людей даже за два квартала до голосования может с высокой точностью указывать на то, кто будет находиться в Белом доме.

Текущая ситуация в США может походить на переизбрание Билла Клинтона

Инфляция недавно упала в США, а цены стали расти почти втрое меньше: в 2022 году темп роста был 7,7%, а ныне не более 2%.

Экономисты прогнозируют даже при появлении инфляционного прогресса, удержании на прежнем уровне стоимости нефти, а соответственно – топлива и цен на заправочных станциях, ежедневно замечаемых конкретным американцем. Постепенное, но значительное увеличение уровня заработных плат коснулось многих отраслей.

Статистика говорит также, что в последнем квартале 2023 года реальный наличный доход на одного человека вырос в годовом исчислении на 1,9%. Если такой темп сохранится до завершения избирательного процесса, может сложиться ситуация, похожая перед голосованием за Билла Клинтона в 1996 году, который одержал вторую победу именно благодаря экономическим стабилизациям в стране и повышению уровня жизни.

Инфляция может стать приговором о политической карьере Байдена

Однако аналитики говорят, что это вряд ли можно назвать 100%-ным прогнозом. Следует учитывать также вероятный эффект инфляции, менее исследованный во взаимодействии с рейтингами политиков.

Чем стабильнее экономика и более сдержанно работает кредитный рынок, тем сильнее может развиваться инфляционное давление и, в конечном счете, это тоже может активно влиять на электоральные настроения, пишут в издании.

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена в январе 2024 года снизился из-за обеспокоенности американцев вопросами экономики и иммиграции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters/Ipsos. Только 38% респондентов заявили, что одобряют работу Байдена в должности президента по сравнению с 40% в декабре.

Противостояние между Джо Байденом и Дональдом Трампом на президентских выборах в США 2024 происходит на фоне их общей непопулярности. Трамп опережает в среднем Байдена с результатом 40% против 34%, а остальные опрошенные либо не уверены в своем выборе, либо планируют голосовать за кого-то другого, или ни за кого.