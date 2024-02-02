В Польше планируют продлить срок пребывания украинских беженцев

В Польше планируют продлить срок пребывания украинских беженцев2
- 2.02.2024, 21:50
До июня.
Правительство Польши накануне, 1 февраля, подало законопроект о продлении срока легального пребывания украинцев, которые бежали в страну от войны, до 30 июня 2024 года.
Об этом сообщает PAP.
Законопроект польского правительства предусматривает изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Изменения обусловлены решением Совета ЕС, который продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.
Проект предусматривает продление легального статуса пребывания беженцев из Украины «до 30 июня этого года», а также срока действия документов, связанных со статусом украинского беженца в Польше.
Отдельно предлагается продлить срок действия специальных прав для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушерок в Польше, связанных с их трудоустройством.
Законопроект, как ожидается, будет принят в первом квартале этого года, пишет РАР. Он вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.