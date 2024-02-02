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В Польше планируют продлить срок пребывания украинских беженцев

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  • 2.02.2024, 21:50
В Польше планируют продлить срок пребывания украинских беженцев

До июня.

Правительство Польши накануне, 1 февраля, подало законопроект о продлении срока легального пребывания украинцев, которые бежали в страну от войны, до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщает PAP.

Законопроект польского правительства предусматривает изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Изменения обусловлены решением Совета ЕС, который продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

Проект предусматривает продление легального статуса пребывания беженцев из Украины «до 30 июня этого года», а также срока действия документов, связанных со статусом украинского беженца в Польше.

Отдельно предлагается продлить срок действия специальных прав для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушерок в Польше, связанных с их трудоустройством.

Законопроект, как ожидается, будет принят в первом квартале этого года, пишет РАР. Он вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

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