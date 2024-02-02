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МВД предлагает вернуть в Уголовный кодекс Беларуси статью за тунеядство

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  • 2.02.2024, 22:01
  • 3,560
МВД предлагает вернуть в Уголовный кодекс Беларуси статью за тунеядство

Как во времена СССР.

Милиция предлагает вернуть статью за тунеядство, как во времена СССР. Это предложение планируют направить в парламент и озвучить на ВНС. Об этом рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков на пресс-конференции, пишет «Гродненская правда».

«Что в этом было плохого — законным путем заставить людей работать, приносить пользу в первую очередь себе и своей семье, а во-вторых, — обществу? Чтобы имелись средства к существованию. А не так, как некоторые сейчас: украл, выпил, сел, украл, выпил, сел. За четыре года — пять судимостей. И такие случаи бывают», — рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков на пресс-конференции.

По его словам, такое предложение органы внутренних дел планируют направить в «парламент», а также озвучить на «всебелорусском народном собрании».

В белорусском законодательстве в настоящее время нет понятия «тунеядство». Существует другое — не занятые в экономике трудоспособные лица. Они оплачивают коммунальные услуги по полной стоимости.

Во времена СССР тунеядство являлось преступлением, заключавшемся в «длительном проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда». Например, в БССР тунеядцев судили по ст. 204 УК. Наказание по этой статьей предусматривало лишение свободы на срок до одного года.

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