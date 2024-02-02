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В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны

  • 2.02.2024, 22:15
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В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны
Владимир Зеленский

Об этом сообщил Зеленский.

В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 2 февраля, видео которого он разместил в Instagram.

«Главная новость на сегодняшний день – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует говорить публично. Но системы – сбивающие все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день», – заявил Зеленский.

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