В Минске открылась 50-я по счету кофейня Cofix 3 2.02.2024, 22:53

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Двухэтажная и с расширенным меню.

В Минске открылся двухэтажный Cofix — 50-й по счету в стране. До этого заведение работало в тестовом режиме. Расположилось оно на пр. Независимости, 19.

Новую кофейню отличает от других точек Cofix расширенное меню и обновленный дизайн. Помимо кофе и перекусов, подаются горячие завтраки и ланчи, свежевыпеченный хлеб и вино, передает «Онлайнер».

Представители сети признаются, что цены немного выше, чем в других точках сети, но «по-прежнему одни из самых доступных в городе». Стоимость завтраков от 8 до 15 рублей, а ланчей 7—8 рублей. Бокал вина — 10 рублей.

— Мы хотели сделать открытие юбилейной кофейни особенным. Когда заключили договор аренды в этой локации, с командой начали изучать поведение потребителя, его вкусовые предпочтения и поняли, что классического формата Cofix будет недостаточно. Перед нами встала большая задача — открыть ресторанный формат Cofix с вином, закусками, широким ассортиментом выпечки и кофе, — поделилась генеральный директор Cofix в Беларуси Нина Митильджян. — Ежедневно в кофейню приходят более 200 гостей. В наших планах переформатировать несколько действующих кофеен в ресторанный формат Cofix.