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Стала известна зарплата Льюиса Хэмилтона в Ferrari

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  • 2.02.2024, 23:11
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Стала известна зарплата Льюиса Хэмилтона в Ferrari
Льюис Хэмилтон

Британский гонщик «Формулы-1» с сезона-2025 перейдет в Ferrari из Mercedes.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет зарабатывать €50 млн в год после перехода в Ferrari в 2025 году. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на итальянские газеты La Gazzetta dello Sport и La Stampa.

Накануне Ferrari объявил, что 39-летний Хэмилтон с сезона-2025 будет выступать за итальянскую команду.

Британец с 2013 года выступает за Mercedes, по действующему соглашению он получает около €60 млн в год.

Хэмилтон одержал 103 победы (это рекорд) в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.

В прошлом сезоне Хэмилтон стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум. Последний раз в Гран-при он побеждал в 2021 году.

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