Литва передала Украине новую партию вооружения 2.02.2024, 23:16

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Что в нее вошло.

Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи. В частности, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Литвы.

По информации ведомства, помимо «тысяч снарядов для противотанковых гранатометов», Украина также получила системы дистанционного подрыва RISE-1.

«Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка Украины — это также инвестиции в нашу собственную безопасность. Значительная часть нашей последней поддержки направлена на возглавляемую Литвой коалицию по разминированию в Украине», - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.