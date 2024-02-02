В Могилеве неизвестный необычным способом попросил прощения
- 2.02.2024, 23:26
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Фотофакт.
Необычная инсталляция появилась в одном из дворов Могилева, пишет «Могилев Онлайн». Жильцы дома на улице Криулина видят из своих окон огромное слово «Прости» с красными сердечками по бокам.
Снимки сделали местные жители. По их словам, композиция впечатляет: буквы метр в высоту, к тому же украшены подсветкой.
Вероятно, так автор этой инсталляции решил попросить прощения у кого-то из живущих в этом доме.