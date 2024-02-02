Армия будущего Иван Яковина

2.02.2024, 23:37

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Иван Яковина

Что Залужный предложил Западу и как это реализовать.

Валерий Залужный, главнокомандующий украинскими войсками, опубликовал на сайте CNN большую колонку о том, как идет война, как развиваются технологии военные и что нужно делать, чтобы победить Российскую Федерацию. В этой статье очень точно отмечена последняя тенденция военном деле. У меня были абсолютно такие же мысли, как у Залужного, я не претендую на его полководческие таланты, но он говорит вещи, которые являются очевидными и банальными.

С его точки зрения, те средства ведения боевых действий, которые стали главными во время Второй мировой войны, такие как артиллерия, авиация, тяжелая техника, постепенно начинают утрачивать свою важность в пользу беспилотных военных систем, проще говоря, дронов. По словам Залужного, дроны стали настоящим открытием этой войны, и увеличивается это значение просто какими-то невероятными темпами. Например, он говорит о том, что позволяют дроны наносить высокоточные удары без использования пилотируемой авиации, которая очень дорого стоит, и без использования дорогостоящих ракет. То есть он говорит, что наносить удары с помощью дронов может любая высокоточная армия, даже не очень богатая страна. Кроме того, он замечает такой момент, что с помощью дронов появилась возможность в круглосуточном режиме вести разведку поля боя и даже ближнего тыла, и таким образом контролировать действия противника, не давая ему собрать большое количество войск для начала большого наступления. Кроме того, он пишет, что дроны позволяют бить не только по военным целям непосредственно на поле боя, но и подрывать военную экономику противника, наносить удары по его критической инфраструктуре, по боевому духу армии противника и так далее. Эти дроны, со слов Залужного, привели к смене поколений в военном деле. Он описывает, как так вышло.

Со слов Залужного, в 2024 году Украина должна сосредоточить свои усилия в военной сфере на трех основных направлениях.

Первое. Создание системы обеспечения вооруженных сил Украины высокотехнологичными активами, считая дронами. Должна появиться промышленность и система распределения этих дронов, которая будет поставлять дроны в войска сотнями, тысячами или даже миллионами. По сути дела, в течение текущего года должно пройти перевооружение украинской армии, ее переделка, перестановка на новый вид вооружения. Главным видом оружия украинская армия в течение текущего года должны стать дроны.

Второе. Как можно более срочное освоение новых боевых возможностей. Речь идет о подготовке персонала. Люди должны обучаться работе с модификациями дронов. Должен появиться широчайший пласт людей в армии, которые знают, как эти дроны применять. Не только дроны, но и система борьбы с дронами противника, потому что Россия тоже на месте не стоит, она свои дроны активно развивает.

Третье. Нужна новая философия обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения в ресурсах и способах их использования. Необходимо отказываться от идей, как танковые клинья или налеты сотнями самолетов на какой-нибудь объект. Вместо этого нужно учиться проводить операции недорогими, маленькими, но эффективными дронами, поскольку денег на все не хватает, надо пользоваться тем, что есть. В этом и заключается новая философия ведения войны.

При этом Залужный пишет, что основой вооружения украинской армии дроны должны встать в течение пяти месяцев. Он говорит, что с союзниками и партнерами этот срок согласован, и что это временной отрезок, за который можно провести ключевые изменения в украинской армии. Амбициозный, на мой взгляд, срок. Пять месяцев это очень мало времени для такой серьезной, фундаментальной задачи. Но в принципе, если взяться за ум, если привести к процессу принятия решения разумных людей, которые понимают, что от них требуется, дать им нормальное финансирование и дать им свободу действий… Они должны не бегать и согласовать каждый свой шаг с начальником, а обладать возможностью вводить какие-то нововведения самостоятельно. Так вот, если такая система будет реализована, то в принципе за пять месяцев, я думаю, можно совершить очень много полезного.

В войне обязательно надо смотреть в будущее, а не только анализировать то, что уже произошло. Статья именно туда смотрит, и предлагаются там вполне конкретные вещи, не взятые из потолка, а умозрительные. А по сути дела предлагается масштабировать то, что уже есть, и сделать это из какой-то экзотики, сделать нормой во всей армии. Разумный подход, я полностью согласен с ним.

Мне еще понравилось то, что эта статья чисто военная, в ней вообще ничего политического нет. Вышла эта статья на сайте CNN, соответственно можно из этого сделать вывод, что она рассчитана на американскую аудиторию. И понятно почему. Потому что многое в реализации задач, которые Залужный тут обозначил, будет зависеть от позиций Запада. Потому это что технологии, комплектующие, деньги, в конце концов, производственные мощности. Что-то Украина сама может сделать. Есть ряд позиций, по которым Украина пока не может себя полностью обеспечить в этом дроностроительстве, и вот это все, конечно, должно в идеале быть западным. Сейчас многое из этого китайское, но китайцам нельзя на 100% доверять. Во-вторых, китайцы уже объявили о запрете отправки в зону боевых действий любых своих дронов, поэтому сейчас дроны приходится покупать окольными путями, и комплектующие для их производства тоже окольными путями, это тяжело и нехорошо. Короче говоря, все это должно производиться либо на Западе у партнеров Украины, либо самой Украины, для этого, конечно, нужна западная помощь, и для этого необходимо заинтересовать Запад в подобного рода решениях.

Для этого, я так понимаю, Залужный опубликовал свою колонку именно в западных СМИ, чтобы быть услышанным на как можно более широкой аудитории именно на Западе. Потому что если не получится заинтересовать Запад во всех этих нововведениях, то задача Украины по переводу своей армии на новые рельсы будет гораздо сложнее.

Ну, смотрите, почему это разумно вообще, и как мне кажется, имеет смысл. НАТО сейчас, по большому счету, все-таки располагает армией прошлого. Да, конечно, есть определенные элементы дронов и обеспечения дронами в западных армиях, но все-таки западная армия, по большому счету, это армия танков, пушек, самолетов, вертолетов. Да, у них есть высокоточное очень хорошее оружие, но вот FPV-дронов в таких количествах, в каких они есть в российской или украинской армии на Западе нет. Поэтому я, конечно, может быть, преувеличиваю, но если гипотетическую ситуацию возьмем, полк украинский, вооруженный FPV-дронами, если бы он столкнулся с полком условной какой-нибудь страны, вооруженным обычным натовским вооружением, то украинская армия разбила бы такой полк в течение часа.

Украинская армия сейчас, по сути дела, является армией будущего. Того будущего, на которое западные армии еще не перешли — на эти новые стандарты. Они со стороны наблюдают за тем, что происходит, и пока еще не до конца осознают глубину изменений, произошедших в военном деле во время российско-украинской войны. Поэтому, заинтересовать Запад — это очень важно и вполне возможно.

Тут есть поле для очень широкого и обоюдовыгодного сотрудничества между Украиной и Западом. Запад может давать Украине деньги, технологии, производственные мощности для создания все более широкого и мощного флота дронов разных типов и образцов. Украина могла бы дать Западу бесценный опыт применения этих дронов разных назначений, разведывательных, ударных, FPV, противодроновых систем в условиях максимально жесткого и беспощадного противостояния с противником, который обеспечен также дронами и всякими антидроновыми штуками. То есть, Украина дает опыт применения, Запад дает технологии и железо.

И я думаю, что именно так должно выстраиваться сотрудничество между Украиной и Западом в ближайшее время. Залужный примерно то же самое пишет, только, другими словами.

И еще важно отметить, что то, что написал Залужный, это — не только слова на бумаге, в интернете, сейчас правильнее сказать. Сейчас важно то, что все те штуки, о которых говорит Залужный, начинают реализовываться уже на практике. И мы это видим своими глазами, что это превращается в реальность. Например, он пишет в своей статье, что дроны позволяют наносить исключительно болезненные удары по экономическому потенциалу противника. Мы видим, что сейчас украинские несколько раз в неделю наносят удары по российским нефтеперерабатывающим, нефтетранспортным, нефтеобрабатывающим, нефтехимическим предприятиям.

Второе. Мы видим это на поле боя. Ролик, снятый под Новомихайловкой, это к юго-западу от Донецка: российская колонна в полутора десятков единиц бронетехники пыталась наступать на украинские позиции. Там эту колонну заранее с помощью дронов обнаружили, с помощью дронов навели на нее другие дроны, и вот эти дроны-камикадзе, перебили всю эту колонну. Плюс потом еще прилетели дроны со сбросами, добили раненых и кого-то еще и в плен взяли. То есть, на самом деле, по сути дела, украинские боевые летающие роботы, по сути дела, уничтожили традиционную колонну традиционной российской армии, укомплектованную боевой техникой и пехотой обычного классического образца.

То есть, в сражении между роботами украинскими и обычной российской армией победили украинские роботы. То есть, тут мы видим реализацию этого принципа того, что сторона конфликта, которая обладает более высокоразвитой дроновой составляющей, побеждает.

Ну и третья история, которая тоже произошла на днях, это, конечно, уничтожение российского большого ракетного катера Ивановец около озера Донузлав на западе Крыма. То же самое, в этой операции приняли участие несколько украинских морских дронов, которые стоили, опять же, копейки. С помощью этих дронов был уничтожен корабль ценой в нескольких десятков миллионов долларов. Плюс его команда — около 40 человек.

Из всего этого мы видим то, что озвученные Залужным вещи не просто разумные, они уже реализовываются на практике. Сейчас пока это начало процесса, мы не увидим его расцвета и пика, но мы видим то, что да, действительно, все это уже реализовывается и приносит очень неплохие результаты. То есть на каком-то этапе человек с ружьем на фронте уже будет не нужен, воевать будут люди, сидящие в кабинетах с большими мониторами и воевать будут руками дронов друг с другом. И сейчас, слава богу, что украинский Генштаб и украинский главнокомандующий это поняли раньше, чем это поняли командующие российские. Потому что российские командующие до сих пор оперируют дивизиями, полками, батальонами: 100 танков сюда, 100 — туда и так далее. Это все устаревшее. Это знаете, как если бы во время Второй мировой войны кавалерию пускать в ход.

Украине повезло, что ее главнокомандующие реально оценили эту ситуацию, правильно и уже организовывают кампанию поддержки Украины для реализации перестановки украинской армии на новые технологические рельсы.

Иван Яковина, «Новое время»