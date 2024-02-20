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В Польше семья не поверила в местное предание и 80 лет прожила «на пороховой бочке»

  • 20.02.2024, 1:07
В Польше семья не поверила в местное предание и 80 лет прожила «на пороховой бочке»

В доме под полом была неразорвавшаяся авиабомба.

Семья из польского города Сухеднюв почти 80 лет прожила в доме с неразорвавшейся авиабомбой под полом. О падении снаряда во время Второй мировой войны рассказывали местные жители, но на их слова не обратили внимания, сообщили в полиции.

Необычное открытие житель Сухеднюва (Свентокшиское воеводство) сделал во время ремонта дома. В минувшую пятницу он сообщил в полицию, что, похоже, нашел под деревянным полом бомбу.

Действительно, под полом дома, где люди жили со времен Второй мировой войны, обнаружился неразорвавшийся 50-килограммовый авиаснаряд, начиненный тротилом.

Затем мужчина рассказал историю, которую однажды услышал от своей бабушки. По ее словам, в 1945 году во время советского наступления на дом упала бомба, но не взорвалась, а пробила крышу, пол и застряла в земле. Советские солдаты якобы осмотрели неразорвавшуюся бомбу, но решили, что снаряд не представляет угрозы. Хозяева же отремонтировали пол и забыли об этом происшествии.

На протяжении многих десятилетий эту историю часто вспоминали во время семейных застолий, однако до сих пор считали ее не более чем городской легендой.

Саперы вывезли бомбу и напомнили, что подобные находки, несмотря на их возраст, по-прежнему очень опасны. Их нельзя самостоятельно перемещать и вообще трогать, а нужно сразу звонить в специальные службы.

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