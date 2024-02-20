Кадыров: Дальше российские войска будут двигаться к Киеву 20.02.2024, 3:44

Глава Чечни прокомментировал взятие войсками РФ Авдеевки.

Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Грозный-Информ».

«Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен. <...> Это еще один шаг к победе Российской Федерации. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — сказал Кадыров.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов также заявил, что Авдеевка имеет тактическое значение для российской армии. «Получив сегодня этот участок, мы можем говорить о том, что в дальнейшем можно будет продвигать наши силы и средства уже дальше, углубляясь на территории противника», — отметил он.