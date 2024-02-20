На Землю падает спутник, похожий на корабль из «Звездных войн» 20.02.2024, 5:06

Он войдет в атмосферу планеты 21 февраля.

Австралийская коммерческая компания HEO Robotics сделала снимки гигантского спутника, который снижается, двигаясь по направлению к Земле. Он сгорит в атмосфере планеты 21 февраля, сообщает Space.com.

Снимки спутника были сделаны 14 февраля, когда он начал падение на планету. Аппарат ERS-2 или European Remote Sensing 2 – это спутник Европейского космического агентства (ESA), который был запущен в 1995 году, он провел 16 лет, наблюдая за нашей планетой, но в 2011 году его миссия завершилась.

На протяжении двух месяцев того же года ESA запрограммировало несколько маневров по схождению спутника с орбиты. И это схождение должно завершиться в этом месяце.

ESA сообщило, что вхождение ERS-2 в атмосферу, как ожидается, состоится в среду состоится днем 21 февраля с погрешностью 19 часов в одну или другую сторону. Эта неопределенность обусловлена «влиянием непредсказуемой солнечной активности, которая влияет на плотность земной атмосферы» и, следовательно, может изменить силу сопротивления спутника на пути вниз.

Пока сказать точно, где спутник упадет, тяжело, это можно будет сделать по мере приближения времени его вхождения в атмосферу.

В самом агентстве завили о том, что такие маневры повторного входа в атмосферу абсолютно безопасны. ERS-2 сжег оставшееся топливо во время маневров по сходу с орбиты в 2011 году. Кроме того, его снижение было тщательно спланировано, чтобы гарантировать, что он не столкнется с другими спутниками или космическим мусором.

В сообщении ESA также говорится, что ERS-2 «был самым совершенным космическим кораблем для наблюдения за Землей, когда-либо разработанным и запущенным в Европе». Вес спутника составляет 2294 килограмма, что довольно много для фрагмента космического мусора.

Вместе с тем, по сообщениям ESA, вхождение в атмосферу таких фрагментов – не редкость. Крупные куски космического мусора сгорают в атмосфере каждые несколько недель.

Ожидается, что ERS-2 развалится на более мелкие фрагменты, когда достигнет высоты около 80 километров над Землей. Большинство этих фрагментов сгорит в атмосфере. Некоторые из них достигнут Земли, но как ожидается, упадут в океан.