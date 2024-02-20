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«У российских пилотов будет прозрение»

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  • 20.02.2024, 9:36
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«У российских пилотов будет прозрение»

Авиаэксперт рассказал, чем ВСУ сбили шесть российских самолетов.

Украинская ПВО в течение 3 последних дней «приземлила» аж 6 российских самолетов – 4 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 2 истребителя Су-35. Это серьезные потери для РФ.

Об этом «24 Каналу» рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. Он предположил, как сбитие 6 самолетов может изменить ситуацию на фронте и повлиять на российских пилотов.

Пилоты прозреют

Как отметил авиационный эксперт, сейчас в России осталось около 70 – 75 самолетов Су-34. Однако европейские эксперты, которые исследовали и анализировали состояние вражеской авиации, сделали выводы, что у россиян осталось только 40 – 45 таких машин.

«Я думаю, что у российских пилотов будет прозрение. Они будут смотреть на эту ситуацию и задумываться, надо ли им отправляться в полет. Вряд ли теперь они будут так близко приближаться к нашей территории», – сказал Криволап.

«В год Россия может производить примерно 20 самолетов Су-34 и Су-35. По 10 единиц каждого типа. Если даже россияне смогут и в дальнейшем производить самолеты, то возникает вопрос, где они будут брать необходимое количество пилотов, ведь подготовить его за год невозможно», – считает эксперт.

С чем связана такая мощная работа Воздушных сил

Авиационный эксперт отметил, что сбитие 6 российских самолетов – это крайне приятные новости. Если бы ЗРК Patriot появился на Восточном направлении несколько раньше, то, возможно, в течение последних дней была бы иная ситуация в Авдеевке.

«Россияне крайне обнаглели и очень близко долетали до линии боевого соприкосновения, потому что им надо было сбрасывать очень большое количество КАБов – около 60 – 80 в день.

Чтобы иметь дальность 70 километров, истребителям надо было набрать примерно 10 километров высоты, только тогда они могут запустить бомбу», – отметил Криволап.

Однако на днях российские пилоты уже начали подлетать ближе и сбрасывать КАБы с меньших высот. По его словам, оккупанты были уверены, что они в безопасности, но «украинский друг Patriot что-то заметил, на пару минут включился, выпустил ракеты и самолетов не стало».

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