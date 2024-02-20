Страх Путина 1 Владимир Пастухов

20.02.2024, 8:14

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Владимир Пастухов

Об отсутствии мотивов убивать Навального можно и поспорить.

Линии публичной «отмазки» Кремля в связи с гибелью Навального будут проходить по тем же рубежам, что и в «деле Магнитского»:

1. Наличие двух взаимоисключающих версий: официальной и неофициальной. Официально – несчастный случай, неофициально – сакральная жертва (враги России отравили).

2. Со временем официальная версия «съедет» на неофициальную и на полном серьезе начнется расследование о том, как Навального отравили в тюрьме оппозиционеры при поддержке ЦРУ, МИ6 и МОССАД.

3. Главным тезисом, который будет «фронтовать» все «алиби», станет утверждение: «России это невыгодно». У Кремля не было мотивов, а значит, не было и преступления.

4. Через какое-то время тезис об отсутствии мотивов у Кремля трансформируется в тезис о наличии мотивов у Запада и оппозиции. Этот тезис и станет главным доказательством.

5. Кремль будет немногословен, а на пропагандистских ресурсах будут нести пургу. По официальным каналам будут передавать послание имени Небензи: «Вы никогда ничего не докажете».

О сущностном напишу чуть позже, когда освоюсь с мыслью. Пока заметки на полях новостой ленты. К сожалению, события после гибели Навального действительно стали косплеить хорошо знакомый мне сценарий «затирок» и «зачисток» доказательств после гибели Сергея Магнитского, что заставляет продолжить вчерашний пост. Напомню, его главным тезисом было утверждение, что власти первоначально выдвинут две версии (официальную и неофициальную), - о том, что это несчастный случай, и о том, что это сакральная жертва, - которые со временем объединятся в одну официальную версию о том, что Навального отравили его же соратники при поддержке западных спецслужб.

Ни разу не буду удивлен, если выяснится, что Навального отравили тем же «боевым алюминием», что и Магнитского, причем из одной и той же уже начатой пачки. Еще меньше удивлюсь, если пара сотрудников ФСИН упадут с какого-нибудь высокого этажа, шагнув по невнимательности на несуществующий балкон. В России разные чудеса возможны.

В этом сценарии сражение за тело погибшего является первым актом битвы за правду. Напомню, что попытки получить образцы тканей Сергея Магнитского для независимой гистологической экспертизы продолжались более десяти лет, и по остроте сюжета история напоминала триллер с исчезновениями этих образцов в одном месте и чудесным одномоментным обнаружением их в другом, еще более странном месте, пока они не были, наконец, официально уничтожены где-то в подвалах судебного департамента. Судя по первым признакам, история повторяется. Есть ощущение, что тело Навального семье не отдадут, по крайней мере, в обозримой перспективе.

Такое «типовое» начало наводит на мысль, что пытки пытками, но я бы не стал исключать и простое умышленное убийство. Я не утверждаю, что оно было, но, с учетом всего имеющегося у меня опыта, исключить такой версии не могу. В пользу нее говорит суета властей, множество мелких нестыковок и ярко выраженное стремление к уничтожению доказательств. Но не только это. Главным аргументом сторонников, как справедливо заметил Колезев, «медленной версии убийства» является утверждение, что у Кремля не было никаких мотивов сейчас убивать Навального и что от этого убийства Путину сплошной вред. Вред есть и будет, и о нем поговорим чуть позже особо. А вот насчет отсутствия мотивов можно и поспорить.

Многие люди полагают, что отсутствие рациональных мотивов означает отсутствие мотивов вовсе. Это не так – помимо рациональных мотивов существуют еще и иррациональные, не говоря уже о том, что, как справедливо выразился Дракон (Янковский) в известном фильме, у нас давно уже убивают без мотивов. Для меня мотив есть – это иррациональный страх Системы, что все держится на соплях и что любая непогашенная оппозиционная сигарета может взорвать эту бочку с политическим перегноем. Нам кажется, что у них все кока-кола, а им, наоборот, кажется, что у нас все пепси-кола, и живут они с подавленным страхом в поджилках. Замечу лишь, что попытка отравления Навального была предпринята в середине электорального цикла и в качестве ответа на идею «умного голосования». И сейчас мы находимся в аналогичной ситуации: на носу выборы, и приходится срочно снимать Надеждина с дистанции.

Владимир Пастухов, Telegram