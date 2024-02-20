Додик врет 7 20.02.2024, 9:39

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Что не так с заявлениями президента Республики Сербской, который прилетел к Лукашенко.

ГосСМИ широко освещают визит в Минск президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Но о чем они предпочитают умалчивать?

Додик посещает белорусские предприятия, назвал Александр Лукашенко «живой легендой» и сделал еще несколько громких заявлений. UDF объясняет, что не так с его высказываниями.

Додик – не глава государства

Для начала уточним, что несмотря на название должности «президент» Милорад Додик главой государства не является. Республика Сербская – полуавтономная часть Боснии и Герцоговины (БиГ). Являясь ее главой, политик тем не менее теперь даже не входит в президиум БиГ, состоящий на данный момент из Желько Комшича, Жельки Цвияновича и Дениса Бечировича.

Статус Додика в каком-то смысле можно сравнить со статусом губернатора российского региона.

Что не так с заявлением Додика о намерении закупить белорусскую технику

Правда, многие руководители субъектов РФ имеют под своим контролем несравнимо больше ресурсов, чем Додик. В Республики Сербской проживает всего чуть более одного миллиона человек, а ее экономика слабо развита.

Тем не менее Додик заявил:

«Я хотел бы осуществить проект закупки ваших автобусов для наших городов, которые будут предназначены для учеников, студентов и пациентов больниц. Им выдадут специальные карточки для пользования этим транспортом. Кроме того, мы готовы приобрести сельскохозяйственный транспорт».

Реалистичность таких намерений выглядит весьма сомнительной с учетом трудностей с логистикой, ведь тот же МАЗ находится под европейскими и американскими санкциями.

Вообще же товарооборот между Беларусью и Республикой Сербской весьма символичен – в прошлые годы он в основном колебался в районе 10 миллионов долларов.

Что не так с утверждением Додика о том, что он не позволил ввести санкции против Беларуси

В Минске политик заявил:

«Я знаю, что и ваша страна тоже под давлением и санкциями Запада. Мы в Республике Сербской не позволили, чтобы Босния и Герцеговина голосовала за санкции. Конечно, нам нелегко было одолеть давление и Брюсселя, и Вашингтона. Но мы остались последовательны в своем решении».

Однако в открытом доступе совершенно другая информация: Босния и Герцеговина последовательно присоединяется к санкциям против режима Лукашенко.

Вот вероятное объяснение, которое касалось ситуации с санкциями против России:

«На деле, возможно, получается так, что за санкции голосуют боснийские представители в международных организациях, но формально санкции не вводятся и не одобрены компетентными органами Боснии и Герцеговины».

Добавим, что фактическое присоединение БиГ к санкциям против России и Беларуси вполне логично: это государство уже около года является кандидатом в члены ЕС, несмотря на противодействие Додика.

В Боснии и Герцеговине над Додиком идет суд, ему грозит до 5 лет тюрьмы

Президент Республики Сербской открыто поддерживает Путина и заявляет, что Россия вынуждена была напасть на Украину из-за угрозы своей безопасности. Зарубежные СМИ пишут, что Путин использует коррумпированного Додика для нагнетания ситуации на Балканах.

Дошло до того, что против политика в Сараево, где находятся главные руководящие структуры БиГ, недавно начался суд.

Лидер боснийских сербов обвиняется в неподчинении высокому представителю ООН в БиГ Кристиану Шмидту и отказе признать его решения, что противоречит Дейтонским соглашениям 1995 года, которые положили конец гражданской войне. Ранее Долдик заявлял, что Республика Сербская готова выйти из состава БиГ.

В случае признания вины Додику грозит до 5 лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность.