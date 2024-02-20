Наталья Радина: У меня был один жесткий разговор с Навальным 1 20.02.2024, 8:30

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Российский оппозиционер поменял свое мнение.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» вспоминает разговор с погибшим в колонии российским оппозиционером Алексеем Навальным:

— У меня был один жесткий разговор с Навальным. Мы встретились на Форуме Немцова в Варшаве в 2019 году. Выступая на одной из панелей, он упомянул Беларусь, отметив, что единственный субъект белорусской политики — Лукашенко, и как он, мол, решит — так и будет. Я подошла к нему после выступления и сказала, что таким подходом он оскорбляет белорусов. Что в стране есть оппозиция, которая много лет борется за свободу, есть народ, который против диктатуры и еще скажет свое слово.

Я помню удивление в глазах Навального. Но он извинился и сказал, что впредь будет это учитывать. И это не было обычной вежливостью. В 2020 году Алексей Навальный активно поддержал белорусскую революцию.