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Южная Корея вводит новые санкции против режима Лукашенко

  • 20.02.2024, 8:32
  • 3,374
Южная Корея вводит новые санкции против режима Лукашенко

Будет ограничен ввоз товаров.

Южная Корея добавила 682 наименования, имеющих фактическое или потенциальное военное применение, в список товаров, запрещенных к поставке в Беларусь и Россию. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Таким образом, общее количество товаров в списке увеличится до 1159. Среди них — тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы. В новый список также включены подержанные автомобили с двигателями объемом 2 тыс. куб. см.

«Это политика, скоординированная с международным сообществом. Правительство усилит борьбу с незаконной торговлей», — заявил агентству представитель Министерства торговли, промышленности и энергетики

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