Новый глава Минздрава решил добить белорусскую медицину 2 20.02.2024, 8:53

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Намечается новый исход медиков из Беларуси.

Новый глава Минздрава Александр Ходжаев заговорил об инициативе при оказании медуслуг — он хочет уравнять цены на них в госполиклиниках и частных медцентрах. «Зеркало» спросило у экономиста, к чему может привести такая инициатива. Если коротко: в перспективе она может грозить проблемами с медкадрами, а цены в медцентрах все равно вряд ли снизятся.

Минздрав заговорил об уравниловке цен на медуслуги

Министр здравоохранения хочет решить «проблему» разрыва в ценах между платными услугами в государственных поликлиниках и частных центрах.

— Консультация специалиста в организации здравоохранения может начинаться от 15 рублей. Но почему-то в частных компаниях она начинается от 50 рублей, — заявил глава Минздрава Александр Ходжаев в эфире ОНТ. — В большинстве своем это специалисты, которые, не получив каких-то дополнительных знаний, просто переходят в частную систему, оказывают абсолютно ту же услугу. Здесь, если структуру взять цены, профессионально не будет никаких отличий. Мы должны быть равны перед законом, перед условиями и в условиях, в которых мы работаем. Тогда, наверное, и цены будут близки друг к другу, и социальная нагрузка, и ответственность наших частных партнеров будет чуть другой.

В Беларуси относительно низкие цены на медуслуги за счет сдерживания зарплат врачей

Старший научный сотрудник BEROC экономист Дмитрий Крук считает такой подход нового главы Минздрава (если он будет реализован) неработающим инструментом, который приведет к негативным последствиям.

Сегодня система здравоохранения в Беларуси держится на невысоких и сильно заниженных зарплатах врачей, считает экономист. Заработки врача в среднем превышают средние по стране примерно в 1,5 раза. Для сравнения: в странах Европы — как минимум в два раза выше средней, отмечает эксперт со ссылкой на данные Европейского Центробанка.

— То есть везде работа врача ценится существенно выше. Более ярко это проявляется, если мы посмотрим на соотношение зарплат в долларовом и евровом эквиваленте между Беларусью и соседними странами. У нас это чуть меньше 3 тысяч рублей, то есть меньше тысячи евро. А у западных соседей это по меньшей мере 1,7−1,8 тысячи евро (5,9−6,2 тысячи рублей по курсу Нацбанка на 19 февраля. — Прим. ред.). В России цифры тоже существенно выше, чем в Беларуси, — отмечает Дмитрий Крук.

О низких заработках врачей также говорят данные Международной программы сравнений (ICP) Всемирного банка. Исходя из приведенных там данных, как подчеркивает эксперт, соотношение средних цен в здравоохранении с общими средними ценами в стране в Беларуси самое низкое среди соседей. Это также достигается в первую очередь за счет низкой оплаты труда работников системы здравоохранения, включая врачей.

Главный риск инициативы — усиление оттока врачей

Частные клиники в Беларуси дают белорусским врачам возможность преодолеть потолок в оплате их работы, так как в среднем зарплаты там выше, чем в госучреждениях. Нередко врачи совмещают работу в госклиниках и частных медцентрах, чтобы увеличить свои доходы. При этом сравнение цен для частных клиник на уровне госучреждений приведет к тому, что и зарплаты врачей в негосударственном секторе будут падать.

— Самое очевидное и главное последствие — еще больше врачей будет уезжать, — считает экономист. — Закрепощение может работать, когда страна закрыта, рынок не глобализирован. А со здравоохранением в последние лет 20 происходит как раз обратная ситуация, особенно ярко в последние 5−7 лет. Соседние с нами страны ЕС на порядок выше по зарплатам и качеству здравоохранения, но ниже, чем Германия и другие развитые страны. Но они активно подтягиваются к таким странам. Соответственно, уровень доходов там растет наиболее быстрыми темпами, а барьеры для наших врачей снижаются.

Это значит, что белорусская система здравоохранения для еще большей части врачей будет неудобной для работы в то время, как перспективы трудиться в соседних западных странах будут становиться более привлекательными. И даже если удерживать молодых медиков жесткими сроками отработки, как только у них будет появляться возможность, заметная часть из них будет выбирать работу в другой стране, считает экономист.

У инициативы, которую озвучил глава Минздрава, будут и другие последствия, продолжает аналитик. Среди них — то, что медцентры, возможно, будут выкручиваться, придумывая плату за «несуществующие услуги» в дополнение к основным. Например, тот же прием у врача официально будет стоит условные 15 рублей, но к нему в нагрузку будет идти дополнительная услуга для компенсации убытков. То есть бизнесу работать будет сложнее, а для клиента общая стоимость услуг если и снизится, то не сильно.

Почему цены в государственных и частных клиниках не могут быть одинаковыми

— В государственных клиниках цены основаны на затратном методе ценообразования. То есть устанавливается так называемая себестоимость услуги. Ключевой компонент в ней — низкая зарплата врача и минимальная рентабельность. В случае частного медцентра смысл его в том, что он существует в рыночном ценообразовании, — объясняет экономист.

Частные медклиники, как и любой бизнес, не могут работать себе в убыток. Цены там устанавливаются не с потолка, а формируются из определенных расчетов, а также спроса со стороны клиентов.

Искусственное сдерживание цен ниже рыночного уровня вынудит негосударственные клиники снижать расходы, потому что они не спонсируются из бюджета. Это может привести к падению зарплат врачей и в негосударственных клиниках, а также к снижению качества предоставляемых там услуг.

— Для врачей работа за низкую зарплату в государственной системе — это по сути единственная возможность получить стаж, опыт, практику, чтобы потом зарабатывать деньги. Соответственно, те, кто идет в частные клиники, имеют этот опыт и хотят зарабатывать по рыночным [условиям], — говорит экономист. — Если им установить административными методами потолок цен [и в частном секторе медицины], то врачи просто перестанут эти услуги оказывать, потому что для них не будет смысла идти работать в частный центр.