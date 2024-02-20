Число студентов в Беларуси сократилось в два раза за десять лет
- 20.02.2024, 9:21
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Власти связывают это с демографией.
В Беларуси число студентов сократилось в два раза за десять лет, рассказал в эфире телеканала СТВ глава Совета ректоров, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.
- Количество студентов в два раза сократилось за последние 10 лет, которые получают высшее образование.
Ректор связывает это с демографией:
- То есть когда в начале 2000-х, понятное дело, демографический рост, и для любого было понятно, что если ты высшее образование не получил, значит, что-то не так.