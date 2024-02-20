Атака дронов на Украину: ВСУ показали невероятный результат 20.02.2024, 9:23

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«Шахеды» атаковали сразу семь областей.

В ночь на 20 февраля российские оккупационные войска атаковали территорию Украины двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23-я ударными дронами типа «Shahed», пишет unian.net.

Как сообщает Генштаб, ракеты запускали из Белгородской области РФ и оккупированной части Запорожья. В то же время БПЛА летели из российского Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что к отражению атаки привлекли зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы украинские защитники сбили все 23 дрона в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.