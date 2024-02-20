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«Такого успеха украинские Воздушные силы еще не имели за всю войну»

  • 20.02.2024, 9:35
  • 1,446
«Такого успеха украинские Воздушные силы еще не имели за всю войну»

Россия может вообще без ВВС остаться.

Экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, который ведет военный дневник, прокомментировал в Telegram успехи ВСУ в воздухе:

— Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что «сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу!»

Не, реально, такого успеха украинские Воздушные силы еще не имели за всю войну. Причем сбивают они не какие-то старые этажерки, а самые современные путинские самолеты, про которые он всем уже уши прожужжал какие они современные и непобедимые. Шесть самолетов за три дня! Если так дело пойдет и дальше, то Россия может вообще без ВВС остаться.Слава Украине!

Напомним, украинская ПВО в течение 3 последних дней «приземлила» аж 6 российских самолетов – 4 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 2 истребителя Су-35. Это серьезные потери для РФ.

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