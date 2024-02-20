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Путин наградил замдиректора ФСИН после гибели Навального в колонии

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  • 20.02.2024, 9:23
  • 2,986
Путин наградил замдиректора ФСИН после гибели Навального в колонии

Ровно через три дня.

Путин присвоил специальное звание генерал-полковника первому заместителю директора ФСИН России Валерию Бояриневу. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Бояринев получил новое звание через три дня после внезапной смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно версии управления ФСИН по ЯНАО, после прогулки политик «почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», «реанимационные мероприятия» положительных результатов не дали — «врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть».

Тело политика до сих пор не передали родным. Некоторые СМИ предполагают, что Навального отравили.

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